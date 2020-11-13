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ММА

Бой Магомедшарипова возглавит турнир UFC в январе

Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой россиянина Забита Магомедшарипова возглавит один из турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в начале 2021 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Магомедшарипов ранее вылетел в США для подготовки к следующему бою.

"Бой Забита возглавит один из турниров в январе, он будет пятираундовым. Соперники на данный момент рассматриваются. Яир Родригес - ненадежный вариант, он несколько раз слетал с боя, а потом еще и много говорил", - отметил Магомедов.

Магомедшарипов не проводил поединков более года. Всего на его счету 18 побед и одно поражение.

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