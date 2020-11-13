AIU подал апелляцию на решение об отмене дисквалификации чемпионки мира Насер

ТАСС, 13 ноября. Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) подал апелляцию на решение об отмене дисквалификации бегуньи Сальвы Эйд Насер из Бахрейна в Спортивный арбитражный суд. Об этом сообщает пресс-служба AIU.

20 октября трибунал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение отменить дисквалификацию Насер, наложенную в июне из-за трех нарушений правил доступности для тестирования в течение 12 месяцев (март (дважды) и апрель 2019 года, январь 2020 года), что является нарушением кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). Трибунал World Athletics не подтвердил, что спортсменка пропустила тест в апреле 2019 года, а первый мартовский тест был зачтен как январский и не был включен в 12-месячный период.

Насер стала чемпионкой мира в беге на 400 метров на прошедшем в 2019 году мировом первенстве в Дохе, где она установила рекорд Азии (48,14 секунды). Также в ее активе серебряная медаль чемпионата мира - 2017, две золотые и одна серебряная награды Азиатских игр.