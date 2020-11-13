РУСАДА зафиксировало около 160 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в октябре 2020 года зафиксировали 18 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

РУСАДА в октябре взяло рекордное в году число допинг-проб у спортсменов

"В октябре, как и месяцем ранее, было зафиксировано 18 нарушений правил доступности для тестирований. В августе было выявлено 13 нарушителей", - отметила собеседница ТАСС. Всего за 10 месяцев 2020 года было выявлено 158 подобных нарушений.

В 2019 году РУСАДА зафиксировало 312 нарушений правил доступности для тестирования (239 - пропущенные тесты, 73 - непредоставление информации о местонахождении). В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 признаны).

В настоящее время дисквалификации за нарушение правил доступности отбывают 12 российских спортсменов. В их числе биатлонистка Маргарита Васильева и олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров.