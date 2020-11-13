Вяльбе: Россия предлагала FIS отложить старт лыжного сезона до нового года

"Мы предлагали FIS начать Кубок мира после католического Рождества или с нового года, - сказала Вяльбе. - Если же говорить о том, что будет, если в команде будет выявлен случай заражения коронавирусом, то все будет зависеть от местного здравоохранения, от законов страны".

"Меня абсолютно не устраивает вариант, который был у горнолыжников. Там был случай, что приехала команда, у ее сервисеров тест показал наличие инфекции, который на следующий день не подтвердился, но спортсменов не допустили до старта и еще заставили десять дней просидеть в гостинице, не давая тренироваться", - добавила она.

Вяльбе, которая также является главой Ассоциации лыжных видов спорта России, отметила, что в FIS было отправлено письмо с предложением отложить начало сезона, на которое не последовало ответа. "На письмо со стороны Ассоциации лыжных видов спорта России, которое было отправлено две недели назад, мы еще не получили даже формального ответа. Там как раз было предложение начать Кубок мира для всех видов спорта после рождественских или новогодних праздников", - сказала она.