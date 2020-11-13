Хоккеист Шашков, отбывший наказание за нарушение антидопинговых правил, вернется в спорт

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Вратарь Николай Шашков, выступавший в минувшем сезоне за клуб Молодежной хоккейной лиги "Стальные Лисы", вернется в спорт после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист по связям с общественностью клуба Континентальной хоккейной лиги "Металлург" (Магнитогорск) Антон Чайка.

Голкипер был дисквалифицирован на восемь месяцев после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество туаминогептан, входящее в состав многих лекарств от насморка. Дисквалификация спортсмена отсчитывалась с 13 марта 2020 года, когда тот вышел на лед в составе своей команды в домашнем матче против уфимского "Толпара". Срок наказания Шашкова истек 12 ноября.

"Хоккеист Шашков после отбытия дисквалификации возвращается в структуру клуба", - сказал Чайка.

В структуру клуба, в частности, входит как основная команда "Металлург", так и молодежная - "Стальные Лисы".

Шашкову 20 лет, он защищал ворота "Стальных Лис" начиная с сезона-2017/18. Всего он провел в этом клубе 39 игр, из которых пять - в плей-офф.