Газизов: "Спартак" проведет зимние сборы в ОАЭ, если будут открыты границы

ТАСС, 13 ноября. Московский футбольный клуб "Спартак" планирует провести зимние сборы в ОАЭ. Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Последний тур Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) перед зимней паузой пройдет с 15 по 18 декабря. 20-й тур, который станет первым после перерыва, планируется провести с 26 февраля по 1 марта.

"Если границы будут открыты, если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то традиционно полетим на сборы в ОАЭ. Это приоритетный вариант", - сообщил Газизов.

После 14 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Ближайший матч красно-белые проведут на домашней арене 21 ноября, их соперником станет московское "Динамо".