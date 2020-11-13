СМИ: глава МОК наградит Олимпийским орденом бывшего премьера Японии

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 16 ноября в ходе визита в Японию наградит Олимпийским орденом бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo.

Ожидается, что за время зарубежной поездки, которая продлится с 15 по 18 ноября, Бах также встретится с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, главой оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори и губернатором Токио Юрико Коикэ.

Олимпийский орден был учрежден в 1974 году. Он присуждается за особые заслуги перед олимпийским движением.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.