РУСАДА в 2020 году получило от атлетов 51 запрос на использование запрещенных препаратов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре 2020 года получило от российских спортсменов восемь запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещества.

"В октябре мы получили восемь запросов от спортсменов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов, в сентябре - девять, в августе - четыре", - сообщила собеседница ТАСС. Всего за 10 месяцев 2020 года в РУСАДА поступил 51 запрос.

В 2019 году в РУСАДА поступило 104 запроса на TUE, в 2018-м - 101.