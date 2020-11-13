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Биатлон

Сборная России по биатлону поедет на автобусе на первый этап Кубка мира в Финляндии

Соревнования стартуют 28 ноября в Контиолахти
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская сборная по биатлону поедет на автобусе из Санкт-Петербурга на первый этап Кубка мира, который пройдет в финском Контиолахти. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

Контиолахти примет два этапа Кубка мира, первый из них стартует 28 ноября. Туда мужская и женская сборные отправятся сразу после окончания тренировочных споров, которые продлятся до 20 ноября.

"В Контиолахти отправимся через Санкт-Петербург, - сказал Польховский. - Вся команда поедет на автобусе, транспорт уже заказан".

9 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощенных правилах выезда за границу российских спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры.

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