Кандидат в президенты ВФЛА Иванов намерен сделать легкую атлетику спортом номер один в РФ

ТАСС, 13 ноября. Кандидат в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов намерен снова сделать легкую атлетику видом спорта номер один в России. Об этом говорится в его предвыборной программе, которая опубликована на официальном сайте ВФЛА. Иванов выдвинут кандидатом в президенты ВФЛА от Федерации легкой атлетики Свердловской области.

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В программе сказано, что структура управления ВФЛА нуждается в изменениях для соответствия требованиям развития легкой атлетики. "ВФЛА является корпоративным юридическим лицом. Нужно внести реальные изменения в практику деятельности федерации, точно определив ответственность и назначение каждого органа, при этом комитеты, комиссии, рабочие группы должны иметь соответствующие ресурсы и в полной мере отвечать за вверенное направление работы федерации", - говорится в документе. Также сказано, что необходимо четко распределить ответственность между вице-президентами, создать независимый дисциплинарный орган, наделить реальными полномочиями комиссию атлетов, создать редакционную группу по подготовке изменений в устав ВФЛА. Кроме того, Иванов в своей программе гарантировал создание попечительского совета, который обеспечит привлечение необходимого финансирования для решения всех финансовых вопросов, стоящих перед федерацией, обратил внимание на то, что необходимо усилить методическую составляющую для работы специалистов, установить точные правила взаимодействия тренеров и спортсменов с элементами структуры управления федерации. Также, согласно документу, будет уделено внимание развитию детско-юношеской легкой атлетики и региональных федераций. Для популяризации легкой атлетики предлагается внедрять соответствующие программы в школы и высшие учебные заведения.

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"Необходимо соединять интересы любительской и профессиональной легкой атлетики как в тренировочной, так и в соревновательной деятельности, - говорится в программе в пункте "Массовая легкая атлетика". - Следует модернизировать утвержденные Стандарты безопасности и качества массовых беговых событий, продолжить работу по интеграции всех ключевых массовых беговых событий России в проекты ВФЛА". Также Иванов заявил о том, что важной задачей является скорейшее проведение ребрендинга, а в ближайшее время должна быть начата работа по привлечению национальных и международных спонсоров. Антидопинговая политика и взаимодействие с международными организациями Отдельным пунктом программы значится антидопинговая политика. Иванов выделил пять ключевых направлений деятельности - образование, налаживание тесного сотрудничества и содействие российским и международным антидопинговым органам, внутренняя работа федерации по предотвращения и недопущению нарушений антидопинговых правил, менеджмент знаний и работа с ключевыми партнерами, бескомпромиссная работа со всеми выборными и назначаемыми членами федерации в части соблюдения кодекса этики.

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