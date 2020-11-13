Первый фестиваль чемпионов ГТО пройдет в декабре в Кисловодске

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Первый фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) "Игры ГТО" пройдет с 10 по 14 декабря 2020 года в Кисловодске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации.

В фестивале примут участие команды, состоящие из шести физкультурников, соответствующих VI, VII и VIII возрастным ступеням комплекса ГТО (по одному мужчине и женщине), из 30 регионов страны. Он пройдет на базе филиала ФГБУ "Юг Спорт" в Кисловодске при участии квалифицированных судей по спорту и организационно-методической помощи Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края, федерального оператора ГТО и регионального оператора комплекса ГТО по Ставропольскому краю.

Спортивная программа фестиваля будет состоять из двух частей: выполнение испытаний комплекса ГТО на максимально возможный результат и "Эстафета ГТО". "Мероприятие включит в себя специализированную трассу с элементами испытаний комплекса ГТО, что позволит определить самого сильного физкультурника. В рамках данного фестиваля планируется презентация Книги рекордов ГТО с церемонией внесения первых записей о победителях Игр ГТО", - рассказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

Следующий фестиваль пройдет в субъекте РФ, команда из которого одержит победу.