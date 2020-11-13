Каток на Красной площади откроется 29 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Каток на Красной площади Москвы планируется открыть 29 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе катка.

"ГУМ-каток на Красной площади открывается 29 ноября, на территории катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы. В этом сезоне сокращено количество ежедневных сеансов, всего их будет семь", - сказала собеседница ТАСС.

В этом году состоятся бесплатные мастер-классы по хоккею Алексея Яшина и фигурному катанию Юрия Овчинникова. Каток на Красной Площади откроется в 15-й раз.