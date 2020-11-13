Вяльбе: тестирование на ковид лыжной сборной России может обойтись в полмиллиона евро

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Федерация лыжных гонок России в предстоящем сезоне может потратить более полумиллиона евро на тестирование на коронавирус спортсменов и специалистов, входящих в сборную страны. Об этом в интервью ТАСС заявила президент национальной федерации Елена Вяльбе.

"Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование, если ничего не изменится. Страны прислали свои расценки, - сказала Вяльбе. - Если посчитать по всему Кубку мира, от начала и до конца, то выходит сумма в 523 тысячи евро. Откуда брать такие деньги?"

"FIS во все это не вмешивается, потому что считает, что это должны решать организаторы по законам страны, которая принимает соревнования. Мне кажется, это не совсем правильно, FIS необходимо было вмешаться в эту ситуацию. Ведь жалуются все, не только мы. Американцы посчитали, что им хватит денег только на полсезона, на необходимость больших затрат указали немцы, норвежцы", - добавила она.

Старт Кубка мира будет дан в конце ноября, первый этап пройдет в финской Руке. Завершится международный сезон в марте этапом в Китае.