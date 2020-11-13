В ФК "Сочи" считают, что высказывания Федотова о газоне на "Фиште" были неверно поняты

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Высказывания главного тренера футбольного клуба "Сочи" Владимира Федотова о плохом качестве газона на домашнем стадионе "Фишт" были неправильно поняты. Об этом заявил ТАСС генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

В интервью "Матч ТВ" Федотов рассказал о плохом состоянии газона на "Фиште", в частности, о наличии влаги и жучков, гибели травы.

"Федотов говорил об этом в июле, - сказал Рубашко. - Если люди нормально не воспринимают, а потом и пишут это... Вы что, не видели в последнем матче, какой газон на стадионе был? Видимо, слова Федотова просто неправильно поняли".

28 сентября состояние газона на матче "Сочи" с "Краснодаром" (1:1) вызвало "серьезную озабоченность" у руководства Российской премьер-лиги.