"Союзмультфильм" представил концепцию нового мультсериала с талисманами ГТО

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" на заседании координационной комиссии в Министерстве спорта Российской Федерации представила концепцию нового физкультурно-спортивного анимационного сериала, главными героями которого станут талисманы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО): медведь Потап, леопард Вика, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев рассказал, что персонажи будут выполнены в технике 3D. Всего на данный момент запланировано произвести 52 серии длительностью по семь минут. Мультфильм предполагается создать с привлечением экспертов в области физкультуры и спорта, профессиональных спортсменов, психологов и педагогов.

"В каждой серии будет не только увлекательная приключенческая история, но и небольшая методическая рекомендация о том, как правильно заниматься своим физическим развитием, - рассказал Борис Машковцев. - Именно эти познавательные элементы можно будет выделять как видеометодички и использовать отдельно от фильма".

Основной локацией сериала станет дворец спорта, где каждый герой будет заниматься определенным видом спорта на своем личном этаже. Предполагается, что герои сериала будут представлять различные возрастные группы, таким образом, в физкультурно-спортивное движение могут быть вовлечены не только дети, но и их родители.

Концепция мультфильма и визуальные образы в 2D формате были поддержаны участниками заседания координационной комиссии в Министерстве спорта Российской Федерации и приняты для дальнейшей работы.