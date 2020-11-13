Крылов: новому ледовому дворцу ХК "Авангард" не грозит судьба аварийной "Арены-Омск"

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Новая домашняя арена хоккейного клуба "Авангард", которая возводится к 2023 году в Омске на месте снесенной "Арены-Омск", будет построена со значительным запасом прочности, чтобы не повторить судьбу первого ледового дворца. Об этом во время визита в Омск заявил председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов, которого цитирует пресс-служба клуба.

"Арена-Омск", введенная в эксплуатацию в 2007 году, была признана аварийной и снесена в сентябре 2019 года. В местных СМИ высказывалась версия, что причиной подвижек строительных конструкций здания стала болотистая местность на берегу Иртыша, где была построена "Арена-Омск". Сейчас на этом же месте возводится новый ледовый дворец.