Крылов: новому ледовому дворцу ХК "Авангард" не грозит судьба аварийной "Арены-Омск"

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Новая домашняя арена хоккейного клуба "Авангард", которая возводится к 2023 году в Омске на месте снесенной "Арены-Омск", будет построена со значительным запасом прочности, чтобы не повторить судьбу первого ледового дворца. Об этом во время визита в Омск заявил председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов, которого цитирует пресс-служба клуба.
"Арена-Омск", введенная в эксплуатацию в 2007 году, была признана аварийной и снесена в сентябре 2019 года. В местных СМИ высказывалась версия, что причиной подвижек строительных конструкций здания стала болотистая местность на берегу Иртыша, где была построена "Арена-Омск". Сейчас на этом же месте возводится новый ледовый дворец.
"Объясню простым языком: свай в два раза больше, [они] длиннее. Они могут выдержать нагрузку в два раза больше, чем запланировано при проектировании. И мы существенно облегчили вес металлоконструкций. Нет никаких сомнений, что этот проект будет стоять долго", - сказал Крылов.
Строительство ледовой "Арены-Омск" осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между правительством РФ, правительством Омской области и компанией "Газпром-нефть". "Арена-Омск" станет площадкой проведения чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд 2023 года.
Новая шестиэтажная арена будет вмещать 12 тыс. зрителей. Здание будет оборудовано мультимедийным фасадом площадью 2 тыс. кв. метров. Зрительная чаша спроектирована по стандарту арен Национальной хоккейной лиги.