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Футбол в России

Дзюба в субботу возобновит тренировки в "Зените"

Клуб возобновил тренировочный процесс в пятницу, по индивидуальной программе занимались нападающие Сердар Азмун и Себастьян Дриусси

ТАСС, 13 ноября. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба 14 ноября возобновит тренировки в общей группе. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

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По информации издания, клуб возобновил тренировочный процесс в пятницу. Футболистам было дано несколько выходных после воскресного матча чемпионата России против "Краснодара" (3:1). По индивидуальной программе занимались нападающие Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. Также в общей группе с некоторыми ограничениями тренировался Малком, который не выходил на поле с 3 октября, когда прошел матч с московским "Спартаком".

Дзюба вышел на матч против "Краснодара" без капитанской повязки из-за скандального видео, появившегося в сети за день до матча. В той игре нападающий отметился победным голом.

В текущем сезоне Дзюба провел 16 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.

Теги
Российский футболДзюба, Артем Сергеевич
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