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Лига наций

Футболисты Ерохин, Лесовой и Заболотный в пятницу присоединятся к сборной России в Турции

Они прошли очередное тестирование на коронавирус, их тесты дали отрицательный результат
Антон Заболотный Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Антон Заболотный
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 ноября. Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный в пятницу присоединятся к национальной команде в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Все три игрока прошли очередное тестирование на коронавирус, их тесты дали отрицательный результат. Они вылетят в столицу Турции вечером.

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11 ноября тесты Ерохина, Лесового и Заболотного, проведенные Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), показали сомнительный результат, в то время как проведенные ранее сборной России тесты не выявили заражения.

Сборная России встретится с командой Турции 15 ноября в рамках пятого тура Лиги наций, начало встречи - 20:00 мск. После четырех туров россияне лидируют в турнирной таблице группы 3 лиги В, набрав восемь очков. Турки с тремя баллами идут на третьей строчке.

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