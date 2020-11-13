Футболисты Ерохин, Лесовой и Заболотный в пятницу присоединятся к сборной России в Турции

ТАСС, 13 ноября. Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный в пятницу присоединятся к национальной команде в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Все три игрока прошли очередное тестирование на коронавирус, их тесты дали отрицательный результат. Они вылетят в столицу Турции вечером.
11 ноября тесты Ерохина, Лесового и Заболотного, проведенные Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), показали сомнительный результат, в то время как проведенные ранее сборной России тесты не выявили заражения.
Сборная России встретится с командой Турции 15 ноября в рамках пятого тура Лиги наций, начало встречи - 20:00 мск. После четырех туров россияне лидируют в турнирной таблице группы 3 лиги В, набрав восемь очков. Турки с тремя баллами идут на третьей строчке.