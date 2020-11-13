Футболисты Ерохин, Лесовой и Заболотный в пятницу присоединятся к сборной России в Турции

ТАСС, 13 ноября. Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный в пятницу присоединятся к национальной команде в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Все три игрока прошли очередное тестирование на коронавирус, их тесты дали отрицательный результат. Они вылетят в столицу Турции вечером.