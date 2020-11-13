Александр Мостовой считает, что капитаном сборной России по футболу должен быть Жирков

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Сборную России по футболу в качестве капитана на товарищеский матч против команды Молдавии должен был выводить 37-летний полузащитник "Зенита" Юрий Жирков. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой. В четверг подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с командой Молдавии (0:0), матч прошел в Кишиневе при пустых трибунах. В отсутствие Артема Дзюбы с капитанской повязкой российскую команду вывел защитник "Спартака" Георгий Джикия.

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"Меня удивило, что капитаном национальной сборной вышел не Жирков, - сказал Мостовой. - Странно, что эту тему никто не затронул. Ясно, что решает главный тренер. Но мне кажется, что по возрасту и по всему остальному капитанская повязка должна была быть у Жиркова". Бывший полузащитник сборной России считает, что реальную оценку игре сборной нужно давать после матча с командой Турции, который пройдет 15 ноября в Стамбуле. "Вот говорили, что Черчесову надо почаще вызывать молодых игроков, проверять их. Вот они вчера получили какой-то опыт, а после матча начали рассуждать, зачем их надо было всех ставить. Настоящая проверка будет в игре с Турцией, по сравнению с матчем с Молдавией в стартовом составе, думаю, у нас выйдет три-четыре человека", - сказал Мостовой.

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