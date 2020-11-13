СМИ: арбитры Вилков и Безбородов потеряют из-за отстранения около 1 млн рублей

Ранее глава судейского комитета Ашот Хачатурянц сообщил ТАСС, что Вилков и Безбородов отстранены от работы до конца года. В четверг Российский футбольный союз (РФС) до конца года исключил Вилкова из списка судей Российской премьер-лиги (РПЛ), при этом Безбородов из него исключен не был.

ТАСС, 13 ноября. Арбитры Михаил Вилков и Владислав Безбородов потеряют в доходах более 1 млн рублей. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс" .

Вилков пропустит до конца года восемь туров, Безбородов - семь. Оплата за обслуживание встречи в качестве главного арбитра составляет 115 тыс. рублей, а в роли видеоассистента рефери (VAR) - 57,5 тыс. рублей. В ходе тура арбитры могут отработать одну встречу в качестве главного и одну - в VAR-центре в Москве. Общий упущенный доход Вилкова, согласно подсчетам, может составить до 1,15 млн рублей, Безбородова - 1,035 млн.

5 ноября экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала ряд действий Вилкова в матче 11-го тура РПЛ "Краснодар" - "Рубин" (3:1) ошибочными. Согласно заявлению Вилкова, он ввел в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета при рассмотрении протеста "Рубина", сказав, что причиной остановки игры в моменте с участием футболиста казанцев Джордже Деспотовича была неправильная установка мяча футболистами "Рубина", а не сигнал от видеоассистентов рефери о необходимости обратиться к просмотру эпизода в штрафной казанского клуба.

ЭСК также признала ошибочными два решения Безбородова в матче 12-го тура "Краснодар" - "Спартак" (1:3). Не по правилам был забит первый гол красно-белых, также судья неверно зафиксировал фол со стороны "Краснодара", перед тем, как защитник южан Кайо отправил мяч в ворота.