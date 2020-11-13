Тренер ФК "Тамбов" Первушин может вернуться к руководству командой в игре с "Краснодаром"

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Сергей Первушин может вернуться к руководству командой после болезни в гостевом матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" 21 ноября. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

Первушин 7 ноября был госпитализирован с подозрением на пневмонию.

"У Первушина дела идут на поправку, с каждым днем чувствует себя лучше и лучше, в понедельник у него очередной тест, - сказал Худяков. - Сказали, что у него и не было коронавируса, просто сильное воспаление. Врачи разбираются с ситуацией, все должно быть нормально, думаю, на 99 процентов он будет руководить командой уже в ближайшей игре с "Краснодаром". Сегодня команда приступила к тренировкам, все живы-здоровы".

Спортивный директор "Тамбова" прокомментировал решение палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретить клубу регистрировать новых игроков. "Претензии к клубу подали Игорь Юрганов и Данил Кленкин, бывшие наши футболисты, перед которыми есть задолженность. Завтра буду в Тамбове, буду разбираться. Думаю, ситуация решаемая", - сказал Худяков.

"Тамбов" после 14 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.