Что известно о кассетных боеприпасах

По данным издания The Washington Post, в нынешнем пакете военной помощи США передадут Украине артиллерийские снаряды M864 для 155-мм гаубиц

ТАСС-ДОСЬЕ. Администрация Джо Байдена 7 июля объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, включающий в том числе кассетные боеприпасы.

Кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы (КБ) - это заряды (кассеты, кластеры), снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов, или "мелкокалиберных бомб", различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные). Имеют широкую зону поражения. Особенно опасны при использовании в густонаселенных районах, могут угрожать жизни и здоровью людей еще долгие годы после окончания военных действий, оставаясь в земле в неразорванном виде. В зависимости от типа КБ не взрывается от 10% до 40% суббоеприпасов. В последние десятилетия боевые элементы кассетных боеприпасов оснащают самоликвидаторами, которые срабатывают в течение нескольких суток после применения, однако даже в них примерно 5% от общего количества суббоеприпасов не взрывается и превращается в мины.

Применение кассетных боеприпасов

По данным правозащитных организаций The Cluster Munition Coalition ("Коалиция против кластерных боеприпасов") и Landmine and Cluster Munition Monitor ("Контроль противопехотных мин и кассетных боеприпасов"), кассетные боеприпасы применяли более 20 государств на территориях более 35 стран.

Впервые кассетные бомбы использовали немцы во время Второй мировой войны (1943). США применяли их во Вьетнаме (1960-1970-е годы), во время войны в Персидском заливе (1991), в Афганистане (в 1998 году и в начале 2000-х годов), в Ираке (2003-2004), в апреле 2003 года они испытали в Ираке кассетную бомбу весом 500 кг, имеющую лазерное наведение. Великобритания использовала КБ во время конфликта с Аргентиной из-за Фолклендских островов в 1982 году, Израиль - в Ливане в 1982 году, в 1994-1995 годах и в 2006 году. В ходе натовских бомбардировок Югославии в 1999 году на территорию страны было сброшено около 350 тыс. КБ. 25 июля 2014 года Минобороны РФ обнародовало данные о применении украинской армией кассетных боеприпасов против мирного населения на юго-востоке Украины.

По данным издания The Washington Post, в нынешнем пакете военной помощи США передадут артиллерийские снаряды M864 для 155-мм гаубиц, частота отказа которых составляет около 6%. То есть по крайней мере четыре из 72 суббоеприпасов, находящихся в одном снаряде, упадут, не разорвавшись, на территории площадью в 22,5 тыс. кв. м, что примерно равно четырем с половиной футбольным полям.

Конвенция

30 мая 2008 года на дипломатической конференции в Дублине была одобрена Конвенция по кассетным боеприпасам (Convention on Cluster Munitions). 3 декабря 2008 года в Осло она была открыта для подписания. Вступила в силу 1 августа 2010 года.

Стороны Конвенции обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять кассетные боеприпасы; не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредовано, кассетные боеприпасы; не помогать, не поощрять и не побуждать кого бы то ни было к осуществлению деятельности, запрещенной для государства-участника согласно настоящей Конвенции". Страны обязались также ликвидировать свои запасы кассетных боеприпасов в течение восьми лет после вступления документа в силу (для каждого конкретного государства; в исключительных обстоятельствах срок может продлеваться).

Сейчас участниками этого документа являются 111 государств, еще 12 стран подписали, но не ратифицировали его. Наиболее крупные разработчики, производители и пользователи этого вида вооружения - США, Россия, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан, Израиль - не присоединились к документу. Не является его участником и Украина.

Ликвидация кассетных боеприпасов

Согласно сайту Cluster Munition Monitor, с момента принятия конвенции в 2008 году государства-участники уничтожили почти 1,5 млн кассетных боеприпасов и 178 млн суббоеприпасов, что составляет 99% заявленных мировых запасов кассетных боеприпасов.