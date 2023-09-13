У берегов итальянской области Марке произошло землетрясение магнитудой 4,1

Эпицентр подземных толчков находился в 39 км от побережья

РИМ, 13 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в среду у берегов итальянской области Марке. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Эпицентр подземных толчков находился в 39 км от побережья. Согласно оценкам сейсмологов, очаг залегал на глубине 2 км. В экстренные службы поступили звонки из школ и медицинских учреждений в Анконе, однако первые проверки не выявили никакого ущерба.

Последнее землетрясение в Италии произошло в конце августа 2016 года в районе города Аматриче, на границе между областями Абруццо, Лацио, Марке и Умбрия. Тогда погибли 299 человек.

Итальянские специалисты, комментируя недавнее землетрясение в Марокко, сошлись во мнении, что оно не повлияло на сейсмическую ситуацию в Италии.