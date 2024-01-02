Япония задействовала Силы самообороны для ликвидации последствий землетрясений

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что необходимо как можно скорее спасти людей, остающихся под завалами

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Правительство Японии направило подразделения Сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений, произошедших в центральной части страны. Об этом в ходе совещания экстренного штаба по противодействию стихийным бедствиям заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Необходимо как можно скорее спасти людей, остающихся под завалами", - отметил он, подчеркнув, что власти сделают все возможное для защиты жизни людей. Кисида и остальные члены правительства сменили рабочие костюмы на специальные защитные комбинезоны синего цвета - отличительный атрибут японской политической культуры в дни серьезных стихийных бедствий.