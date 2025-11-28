Трамп заявил, что стрелявший у Белого дома сошел с ума

Президент США сказал это в ответ на вопрос о том, работал ли злоумышленник на ЦРУ

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, работал ли ранее виновный в стрельбе возле Белого дома на Центральное разведывательное управление (ЦРУ), заявил, что тот сошел с ума.

Его попросили подтвердить, правда ли виновный в стрельбе ранее годами сотрудничал с американской разведкой в Афганистане. "У него поехала крыша. Я имею в виду, он сошел с ума. И это тоже случается, это слишком часто случается с этими людьми", - сказал президент США во время общения с журналистами после видеоконференции с военнослужащими.

В среду днем мужчина открыл стрельбу по бойцам Нацгвардии рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центре Вашингтона. Расстояние от места происшествия до Белого дома составляет около 300 м.

Сам нападавший и два нацгвардейца получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что подозреваемый прибыл в страну из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников США после вывода американских войск из страны.