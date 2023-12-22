Жители Чехии отправили миллионы крон пострадавшим от стрельбы в Праге

Меры поддержки осуществляются по линиям правительства и ведомств республики, а также муниципальных властей

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Жители и власти Чехии оказывают помощь родным жертв стрельбы и раненым в ней. Об этом ТАСС сообщили в ректорате Карлова университета, на философском факультете которого в Праге произошла в четверг эта трагедия.

"Жители республики выражают соболезнования близким погибших во время стрельбы. Они пытаются всячески помочь им и пострадавшим в ней. Власти также оказывают поддержку", - сказали в ректорате.

Так, например, на банковские счета гуманитарных организаций в течение нескольких часов, прошедших после стрельбы, поступили почти 10 млн крон (около $450 тыс.) в качестве пожертвований от граждан близким погибших и раненым. Меры поддержки осуществляются по линиям правительства и ведомств республики, а также муниципальных властей.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала проинформировал на своей странице в социальной сети Х (ранее - Twitter) о поручении Минюсту заняться вопросом компенсаций пострадавшим.