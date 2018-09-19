МФЦ для предпринимателей планируют открыть во всех районах Ленобласти к концу 2019 году

ВЭФ-2018

На ВЭФ подписали соглашение о поддержке малого и среднего бизнеса на Сахалине

"Корпорация развития Сахалинской области" и банк "Восточный" планируют вместе разрабатывать и развивать программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса на территории региона

Читать полностью