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МФЦ для предпринимателей планируют открыть во всех районах Ленобласти к концу 2019 году

Глава области Александр Дрозденко отметил, что основной задачей таких центров является помощь бизнесу, консультация предпринимателей по получению государственной поддержки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) по обслуживанию предпринимателей планируется открыть во всех 18 районах Ленинградской области до конца 2019 года. В настоящее время в регионе работает семь специализированных центров в семи районах, сообщил журналистам в среду губернатор области Александр Дрозденко.

"МФЦ для бизнеса - у нас срок открытия в каждом районе до конца 2019 года. То есть в течение следующего года мы должны еще в 11 районах Ленинградской области открыть МФЦ", - сказал Дрозденко после заседания совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.

Губернатор добавил, что основной задачей таких центров является помощь бизнесу, консультация предпринимателей по получению государственной поддержки, а также упрощение бюрократических процедур.

На заседании совета Дрозденко также отметил, что открытие МФЦ будет способствовать повышению позиции региона в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который ежегодно составляется Агентством стратегических инициатив. В 2018 году Ленинградская область заняла 12 место в рейтинге, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом на восемь пунктов.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская область
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