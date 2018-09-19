МФЦ для предпринимателей планируют открыть во всех районах Ленобласти к концу 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) по обслуживанию предпринимателей планируется открыть во всех 18 районах Ленинградской области до конца 2019 года. В настоящее время в регионе работает семь специализированных центров в семи районах, сообщил журналистам в среду губернатор области Александр Дрозденко.
"МФЦ для бизнеса - у нас срок открытия в каждом районе до конца 2019 года. То есть в течение следующего года мы должны еще в 11 районах Ленинградской области открыть МФЦ", - сказал Дрозденко после заседания совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.
Губернатор добавил, что основной задачей таких центров является помощь бизнесу, консультация предпринимателей по получению государственной поддержки, а также упрощение бюрократических процедур.
На заседании совета Дрозденко также отметил, что открытие МФЦ будет способствовать повышению позиции региона в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который ежегодно составляется Агентством стратегических инициатив. В 2018 году Ленинградская область заняла 12 место в рейтинге, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом на восемь пунктов.