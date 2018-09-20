Псковские власти и Сбербанк будут совместно поддерживать МСБ в регионе

ПСКОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Центр оказания услуг для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) создадут в Псковской области на базе Сбербанка. Он будет выполнять функции регионального многофункционального центра по принципу "одного окна", сообщила в четверг пресс-служба областного правительства по итогам встречи главы региона Михаила Ведерникова и председателя Северо-Западного банка Сбербанка Виктора Вентимилла Алонсо.

"С целью поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы в ноябре в Пскове будет открыт центр оказания услуг для бизнеса на площадке Сбербанка (представительство областного МФЦ). Это единое окно, где можно будет зарегистрировать юридическое лицо, открыть расчетный счет и получить другие услуги, которые необходимы субъекту малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Открытие центра оказания услуг упростит работу бизнесменов и сократит сроки оформления документов, считает уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев. "Для МСБ в Пскове это упростит взаимодействие, не надо будет предпринимателю или юридическому лицу посещать несколько инстанций, чтобы получить счет и открыть организацию. Если [центр] будет работать в комплексе, то есть ты пришел, подал заявление и сразу тебе открывают расчетный счет и регистрируют организацию в течение трех-четырех дней, тогда это будет интересно", - сказал ТАСС омбудсмен.

В администрации региона добавили, что стороны на встрече подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает создание благоприятных условий по развитию внешнеэкономической деятельности для предприятий региона, и меморандум о сотрудничестве в сфере развития инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства.