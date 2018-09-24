Президент Татарстана предложил обучать детей основам предпринимательства со школы

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что детей необходимо обучать основам предпринимательства еще со школы.

"Малый и средний бизнес - ключевой ресурс развития экономики муниципалитета. Отмечу, предпринимательству нужно учить, начиная со школьной скамьи, в том числе в рамках специализированных кружков, кванториумов, центров молодежного инновационного творчества. Кроме этого, в колледжах и вузах нужно стремиться к тому, чтобы выпускные квалификационные работы были направлены на создание и развитие собственного бизнеса", - сказал он в понедельник, выступая с посланием Государственному совету Татарстана.

Минниханов отметил, что власти региона продолжат реализацию образовательных программ для действующих предпринимателей. "Все они [образовательные программы] направлены на получение новых знаний и компетенций, как для начинающих, так и для опытных бизнесменов, в том числе в части взаимодействия с контрольно-надзорными органами. Это является также действенным инструментом по профилактике коррупционных проявлений", - добавил глава региона.