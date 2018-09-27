Кировская область рассчитывает получить 300 млн рублей для поддержки бизнеса в 2019 году

КИРОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают привлечь более 300 млн рублей из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2019 году. Об этом в четверг рассказала министр экономического развития и поддержки предпринимательства региона Наталья Кряжева во время заседания координационного совета при губернаторе по вопросам развития МСБ и инвестиционной деятельности.

"Мы планируем привлечь в следующем году более 300 млн рублей на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса и индивидуального предпринимательства. Для Кировской области установлены льготные параметры финансирования: областное софинансирование составит 1%", - сказала Кряжева.

По словам министра, средства регион намерен привлечь на реализацию мероприятий, запланированных в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения бизнеса, расширению доступа к льготному финансированию, акселерации, поддержки фермеров и популяризации предпринимательства. Одной из мер по поддержке бизнеса, по словам Кряжевой, должно стать создание в субъектах центров "Мой бизнес", в рамках которых предполагается объединение на одной площадке всех организаций, которые работают с бизнесом.

"В Кировской области мы планируем сконцентрировать на одной площадке областной фонд поддержки предпринимательства, центр кластерного развития, центр экспорта и ряд других структур, которые могли бы работать вместе, реализуя принцип одного окна", - отметила Кряжева.

Министр уточнила, что в результате реализации запланированных мероприятий количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в регионе к 2024 году должно вырасти в 1,2 раза: со 183 тыс. человек до 215 тысяч.