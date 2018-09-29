Кабмин предложил направить на нацпроект по МСП в 2019-2021 годах более 135 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает выделить на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" с 2019 по 2021 годы более 135 млрд бюджетных средств, говорится в опубликованных в субботу материалах, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" запланированы в 2019 году в объеме 57 258,6 млн рублей, в 2020 году - 32 483,8 млн рублей, в 2021 году - 46 753,5 млн рублей", - отмечается в материалах.
При этом правительство зарезервировало дополнительные бюджетные средства в связи с тем, что паспорт нацпроекта еще не утвержден.
"Зарезервированы дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета на цели реализации мероприятий национального проекта в 2019 году в объеме 55 706,8 млн рублей, в 2020 году - 31 591,3 млн рублей, в 2021 году - 45 861 млн рублей", - говорится в материалах.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" подготовлен Минэкономразвития с учетом поручений Владимира Путина из нового майского указа. Одна из главных целей нацпроекта - увеличение на 30% численности занятых людей в секторе малого бизнеса с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году. Также к июлю 2019 года предполагается создание единого агрегатора мер господдержки для представителей из сектора МСП, который в том числе должен повлиять на выход малого бизнеса "из тени". Помимо этого, в последующие шесть лет предполагается увеличение закупок у малого бизнеса с 2 до 4 трлн рублей.