Кабмин предложил направить на нацпроект по МСП в 2019-2021 годах более 135 млрд рублей

Кировская область рассчитывает получить 300 млн рублей для поддержки бизнеса в 2019 году

Регион намерен привлечь средства на реализацию мероприятий, запланированных в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

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