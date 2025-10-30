Космонавт Зубрицкий показал кадры урагана "Мелисса" с борта МКС

По словам космонавта, снимки были сделаны из модуля "Купол"

МКС, 30 октября. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на МКС, космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий поделился снимками из космоса мощного урагана "Мелисса", обрушившегося на побережья Карибского бассейна.

"Поймал в кадр "Мелиссу", мощь урагана впечатляет, особенно когда ты видишь его из космоса", - сказал он.

По словам космонавта, снимки были сделаны из модуля "Купол" - панорамного купола с семью прозрачными иллюминаторами, предназначенного для наблюдения за поверхностью Земли и космическим пространством .

Об урагане "Мелисса"

Национальный центр США по наблюдению за ураганами 21 октября сообщил о формировании в Атлантическом океане тропического шторма "Мелисса". По данным организации, скорость порывов ветра составляла в 22 м/с. Позднее шторм набрал силу урагана и постепенно достиг высшей, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч).

30 октября 2025 г. стало известно, что свыше 30 человек погибли в странах Карибского бассейна во время прохождения урагана "Мелисса". Больше всего жертв стихии зафиксировано на Гаити - не менее 25 человек. Также несколько человек погибли на Ямайке (на острове ураган вызвал наводнения и многочисленные разрушения) и в Доминиканской Республике.