Фурсенко считает, что в России есть средства на развитие технологий

Вопрос заключается в том, на что их тратить, нужны интересные разработки, добавил помощник президента

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия обладает достаточным объемом средств для обеспечения технологического развития. Сейчас нужны интересные проекты, которые можно было бы поддержать, считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"У нас денег сегодня больше, чем когда бы то ни было. И на самом деле, если по большому счету, - вполне достаточно для того, чтобы обеспечить [технологическое развитие]. Вопрос заключается в том, на что их тратить. Я не знаю сегодня ни одной интересной разработки, которая бы не получила денег. И не обязательно от государства, но и от бизнеса", - сказал Фурсенко на Форуме будущих технологий в Москве, добавив, что денег "никогда не бывает достаточно".

Помощник президента также считает, что в контексте научного развития "большие деньги развращают", снижая темпы развития новых подходов и технологий.

"В свое время они развратили наших программистов: когда мы получили доступ к мощным машинам, качество нашего программирования упало. И это [характерно] не только для этой сферы", - уточнил он.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.