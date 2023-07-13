Директор ОИЯИ: две трети ученых из Европы продолжают работать в институте вопреки санкциям

Многие специалисты работают в организации 10 лет и более, альтернативу этой карьере за рубежом им не могут предложить, рассказал академик Григорий Трубников

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Большая часть представителей европейских государств, работающих в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне, не уехала из России из-за санкций. Многие ученые сделали здесь карьеру, альтернативу которой за рубежом им предложить не могут, сообщил в четверг на Форуме будущих технологий директор ОИЯИ, академик Григорий Трубников.

"В [ОИЯИ в] Дубне сейчас 33 страны представлены - это к тому, кто уехал, а кто не уехал. Из Европы, наверное, треть уехала. Две трети остались. Остались во многом, потому что человек 10-15-20 лет здесь работал. Достиг уровня начальника отдела, у него коллектив 30-40 человек. Ему говорят: "Слушай, давай бросай, возвращайся, потому что [Россия] под санкциями". Он спрашивает: "Что вы мне предлагаете?". Они говорят: "Ты приезжай, пока лаборантом будешь, а там посмотрим". Как это можно? Он здесь карьеру сделал. <…> Конечно, он выбирает "здесь", - сказал руководитель института.

Среди представителей 33 стран, работающих сегодня в ОИЯИ, Трубников также отметил ученых из Китая, Латинской Америки, Африки и арабских стран.

"Это замечательно. Главное, что в России есть крутые задачи, перспективы и возможности для того, чтобы их реализовывать", - заключил он.

Объединенный институт ядерных исследований - международная межправительственная организация, зарегистрированная ООН 1 февраля 1957 года. ОИЯИ расположен в наукограде Дубна Московской области. Государствами-членами ОИЯИ, согласно данным на сайте организации, являются 16 стран, еще 5 обладают статусом ассоциированных членов. Основные направления теоретических и экспериментальных исследований в ОИЯИ - физика элементарных частиц, ядерная физика и физика конденсированных сред.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.