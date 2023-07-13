Власти Москвы планируют применять квантовые технологии для развития городской среды

Для этого уже ведется совместная работа со специалистами Российского квантового центра, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты Российского квантового центра и власти Москвы совместно работают над применением квантовых вычислительных технологий при решении урбанистических задач. Об этом в четверг сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский на Форуме будущих технологий, который проходит на этой неделе в московском Центре международной торговли.

"Москва как мегаполис постоянно сталкивается с проблемой "больших данных". Квантовые технологии в перспективе помогут нам ускорить их анализ, что также ускорит принятие решений. Мы уже сейчас работаем по этим направлениям с коллегами из Российского квантового центра, вместе с которыми мы разрабатываем и реализуем квантовые урбанистические проекты. Я надеюсь, что на очередном квантовом форуме мы увидим их результаты", - сказал Овчинский.

Как отметил чиновник, он надеется, что квантовые технологии помогут городским властям решить многие важные и серьезные проблемы. В их числе обработка гигантских массивов медицинских и образовательных данных, а также оптимизация дорожного трафика и другие задачи, для расчета которых сейчас требуются большие вычислительные ресурсы.

О форуме

Форум будущих технологий впервые проходит в России с 9 по 14 июля в столичном Центре международной торговли. Он открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению инновационных практик технологического развития страны. О том, что форум пройдет в июле, объявил глава государства, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В этом году мероприятие посвящено теме квантовых технологий. Оно проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом главы российского государства. Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Мероприятия форума делятся на два блока. На первый из них в деловой программе было отведено четыре дня — с 9 по 12 июля. В это время состоялась закрытая научная конференция ICQT 2023, на которой обсуждались актуальные достижения квантовой физики и тренды развития квантовых технологий. Второй блок проходит с 13 по 14 июля в открытом режиме.