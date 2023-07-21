Компания Илона Маска может создать робопротезы рук и ног, управляемые датчиком в голове

Технологии передачи сигнала от мозга компьютеру и опыт создания человекоподобных роботов открывают эту возможность, приводит Business Insider слова бизнесмена

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Компания Neuralink, которой владеет Илон Маск, планирует разработку протезов конечностей, управляемых датчиком, вживленным в мозг человека. Об этом в пятницу сообщил портал Business Insider.

Если объединить нейротехнические разработки Neuralink и опыт создания человекоподобного робота Optimus от Tesla, открывается возможность создать "роботизированную руку или ногу, такую же, как биологическая, а в перспективе и лучше", приводит портал слова Маска. "Мы верим, что мы можем фактически создать кибертело с невероятными возможностями", - сказал предприниматель.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке.