"Сколково" представит в Тюмени БПЛА-георадар и нейросетевое управление добычей нефти

В выставочной программе Промышленно-энергетического форума участвует шесть компаний-резидентов фонда, сообщает пресс-служба "Сколково"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Резиденты "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) представят 18-21 сентября на Промышленно-энергетическом форуме в Тюмени решения для повышения эффективности в нефтегазовой отрасли и автоматизации добычи ископаемого топлива. Об этом сообщает пресс-служба "Сколково".

"В этом году в выставочной программе участвует шесть компаний - резидентов "Сколково". "Ирвуд" представит свою ключевую разработку - программно-аппаратный комплекс управления добычей нефти на основе нейросетевой оптимизации режимов работы скважин. Продукт предназначен для оптимального перераспределения закачки воды в системе скважин с целью эффективной организации системы заводнения и поддержания пластового давления. В дополнение к нему компания покажет прототип нового программного продукта - "Диспетчер скважин", который сейчас находится на стадии опытно-промышленного тестирования. Система поможет нефтегазовым компаниям оперативно получать сведения о "здоровье" погружного насосного оборудования и риске возникновения аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Тота системс" продемонстрирует технологии интеллектуального заканчивания и постоянного мониторинга скважин. Они помогают управлять добычей и передавать информацию о работе скважин в режиме реального времени. Электроклапаны, разработанные в 2022 году, уже внедрены на 20 скважинах, а системы постоянного мониторинга - на 2,5 тыс. скважинах.

В числе участников выставки также резидент фонда компания "Датабриз", специализирующаяся на научно-исследовательских разработках для управления бизнесом на базе нейросетей и искусственного интеллекта. Компания представит отечественный программный продукт - "Датабриз: платформа управления бизнесом", который поможет наладить ресурсное и календарно-сетевое планирование, а также сократить сроки простоя оборудования при ремонте.

Оборудование для заканчивания скважин "Оса" представит компания "Новые технологии Севера". Устройство позволяет проводить перфорацию и гидравлический разрыв пласта за одну спуско-подъемную операцию, экономя более 130 часов работ. Компания активно продвигает продукт как на российском, так и на зарубежном рынках: в 2023 году с партнером из Египта заключен двухлетний контракт на проведение работ по ремонту скважин.

"Неско" выставит на форуме шнековый безопорный конвейер с удлиненной рабочей зоной - от 4 до 14 м, необходимый для вывода шлама от буровых установок. "Интерраскан" покажет на форуме макет беспилотного георадара. Он сможет работать на высоте до 50 м и получать изображения грунта с помощью электромагнитных импульсов на глубине до 10 м. Летающий радиолокатор существенно расширяет возможности применения глубинной электроразведки в труднодоступных районах.

О фонде

Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) - крупнейший инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при его поддержке, поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий. В числе резидентов "Сколково", получивших известность не только в России, но и за ее пределами, ExoAtlet, "Биорг", "Рапидбио", "Моторика", Uchi.ru, "Якласс", VisionLabs, "Вокорд", "С-Инновации", "Гепатера", ЦРТ "Инновации", "Спутникс" и многие другие.

"Сколково" имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк, а его университет "Сколтех" в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35-е место в рейтинге по физике. В 2022 году Research.com назвал "Сколтех" лучшим университетом в России по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии. Выручка резидентов "Сколково" в 2022 году возросла почти на 42% по сравнению с 2021 годом и составила 351,9 млрд рублей. На конец 2022 года число стартапов - резидентов "Сколково" превысило 3,5 тысячи. Количество рабочих мест в системе превысило 79 тысяч.