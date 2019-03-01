Российские роботизированные протезы смогут раздавать Wi-Fi

СКОЛКОВО, 1 марта. /ТАСС/. Единственный российский производитель высокотехнологичных бионических протезов "Моторика", который создает уникальные протезы-гаджеты для рук, планирует летом 2019 года внедрить в продукты функцию раздачи Wi-Fi, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор компании "Моторика" Илья Чех.

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"Мы планируем внедрить раздачу Wi-Fi, то есть подключение и раздача через 4G. Кроме того, мы приближаем дисплей к телефонному, сенсорному уровню, чтобы просматривать соцсети и почту. Системно мы такую функцию сможем встраивать с лета", - сказал Чех.

Он уточнил, что на сегодняшний день протезы оборудованы функцией бесконтактной оплаты с помощью технологии PayPass. В корпус протеза можно установить гибкий дисплей e-ink, с помощью которого можно следить за временем, датой, уровнем заряда батареи, режимом управления протезом. В качестве опытной функции внедрено голосовое управление и GSM-модуль для совершения звонков. Эти функции пока доступны для пилотных продуктов.

По словам Чеха, разработчики "Моторики" планируют начать оборудовать протезы модулем для управления внешними гаджетами. "То есть можно будет подключиться к чайнику, к телевизору, если у техники есть соответствующая функция. Протез, по сути, превращается в некий пульт управления для интернета вещей", - отметил глава компании.

Компания "Моторика" сотрудничает с "Лабораторией Касперского" для разработки системы защиты "умных" протезов, а также высокотехнологичных имплантов. "Сейчас все больше появляется технологий, связанных с имплантацией сердца, почек, и все они программируются дистанционно, все их можно взломать, вплоть до того, чтобы убить человека", - подчеркнул Чех.

"Моторика" создана в 2015 году. Компания является единственным российским производителем бионических протезов верхних конечностей и единственным в мире производителем протезов-гаджетов. В год "Моторика" производит боле 400 протезов, 10% из них - бионические, остальная часть - механические на мышечной тяге. Первую выручку компания получила в 2015 году - около 500 тыс. рублей, в 2016 году компания продала протезов на 4 млн руб., в 2017 году - на 24 млн, в 2018 году - на 64 млн рублей.