Российские эксперты станут соавторами международных стандартов в сфере интернета вещей

Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) и Международная электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission, IEC) являются ключевыми организациями в области международной стандартизации и единственными, документы которых носят статус "стандартов". За стандартизацию направления ключевых цифровых технологий в этих организациях отвечает Подкомитет 41 "Интернет вещей и смежные технологии" (ISO/ IEC JTC 1/ SC 41 "Internet of Things and related technologies"). Решение о включении представляющего Россию технического комитета в число соредакторов международного стандарта в этой области было принято на очередном заседании.

"Россия в лице ТК 194, представляющего на международном уровне интересы российских технологических компаний, была утверждена в качестве соредактора проекта стандарта ISO/IEC 30149 Internet of Things (IoT) - Trustworthiness frameworks ("Интернет вещей - Инфраструктура надежности" - прим. ТАСС). <…> Проект документа Trustworthiness Frameworks обсуждался в рамках подкомитета ISO/IEC больше года. Следующий этап разработки международного стандарта включает в себя трехмесячный период, во время которого российские эксперты смогут внести свои предложения по улучшению документа и его переходу на следующий уровень", - говорится в сообщении.

Стандарт будет регулировать вопросы безопасности кибер-физических систем, включая интернет вещей. В документе доверенность систем рассматривается в широком смысле, включая такие стороны как надежность, функциональная безопасность, информационная безопасность, безопасность персональных данных, устойчивое функционирование в условиях атаки и другие. Единые правила регулирования этой сферы обеспечат доверие потребителей к цифровым технологиям в целом и интернету вещей в частности, ускоряя внедрение в жизнь передовых решений как в потребительской сфере ("умные города", персональная медицина и др), так и в промышленности ("Индустрия 4.0", "умное производство"), сообщает пресс-служба РВК.

Утверждение международного стандарта планируется в 2021 году. Рабочая группа "Интернет вещей" ТК 194 будет вести параллельную разработку отечественного ГОСТа, который предполагается утвердить в эти же сроки.

"Это событие показывает, что возможность влияния на международные стандарты существует на любой стадии их разработки. Не входя в первоначальный состав инициаторов и разработчиков стандарта, делегация из России благодаря системной экспертной работе в течение последнего года получила право стать его соредакторами. В этом заслуга команды экспертов нашего технического комитета из "Лаборатории Касперского". Статус соредактора позволит продвигать на международный уровень интересы российских организаций, объединенных в рамках нашего комитета", - приводятся в сообщении слова председателя Технического комитета 194 "Кибер-физические системы" Никиты Уткина.

РВК

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд руб. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд руб.

Технический комитет 194 "Кибер-физические системы" создан на базе РВК в 2017 году. ТК 194 является ключевым инструментом для обеспечения профессионального и эффективного участия АО "РВК" в реализации мероприятий в планах по направлению "Нормативное регулирование" программы "Цифровая экономика Российской Федерации" по разработке проектов национальных стандартов в области технологий "Большие данные", "Интернет вещей" и "Промышленный (индустриальный) интернет вещей", "Искусственный интеллект". Комитет объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения.