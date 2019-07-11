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Huawei создает собственную операционную систему вместо Android. Чего ждать от нее?

© Huawei

Китайский производитель проводит испытания собственной операционной системы (ОС) для своих устройств Huawei и Honor — телефонов, ноутбуков, носимой электроники. Эта ОС заменит Android, на которой пока что работают гаджеты компании. Что известно о ней и как она повлияет на будущее техногиганта на мировом рынке.

Зачем Huawei делает свою операционную систему?

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В мае 2019 года Google, которому принадлежит Android, сообщил, что прекращает сотрудничество с Huawei из-за внесения ее в черный список правительства США. 

Для китайской компании это имеет следующие последствия: Android на всех гаджетах Huawei и Honor перестанет обновляться. А пользователи новых смартфонов — тех, которые китайский производитель будет выпускать в будущем, — не получат эту операционную систему. Им не будет доступен магазин приложений Google Play, электронная почта Gmail и другие популярные сервисы корпорации.

Если вы пользователь гаджетов Huawei, почитайте наш подробный разбор того, что вас ждет.

Что сейчас известно про ОС Huawei?

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Новая ОС, по данным инсайдеров, будет называться Hongmeng. Она основана на Linux. Hongmeng станет универсальной операционной системой для всех устройств, включая телефоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, носимую электронику — смарт-часы и фитнес-браслеты. ОС включит собственные сервисы, в том числе магазин с приложениями, как Google Play.

Эта операционная система, как обещает компания, будет работать быстрее, чем iOS и Android. Внутреннее тестирование, по данным Huawei, показало, что она на 60% быстрее Android.

Разработка началась в 2012 году. А в марте 2019-го компания рассказала о собственной операционной системе как о плане B на случай ухудшения отношений с властями США. То есть руководство компании предполагало сегодняшнее развитие событий. Еще в августе 2018 года президент США Дональд Трамп запретил американским чиновникам пользоваться гаджетами китайских компаний, в том числе Huawei. Почитать подробнее об истории конфликта корпорации с США можно здесь.

Основная проблема новой ОС в том, что она не будет совместима с текущими приложениями на базе Android. Производитель должен будет заново выстраивать экосистему — наполнять сервисами свой магазин. 

Какие позиции у компании на мировом рынке продаж смартфонов?

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Сегодня Huawei теснит Apple и Samsung.

По данным отчета аналитической компании IDC, в первом квартале 2019 года тройка лидеров продаж смартфонов в количественном выражении выглядит так: Samsung, Huawei, Apple. На четвертом месте — Xiaomi, а на пятом — компания HMD, выпускающая телефоны Nokia. 

При этом производство смартфонов составило 53 млн штук и снизилось на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Только китайские бренды — Huawei и Xiaomi — нарастили число продаж: рост Huawei — 66,3%, Xiaomi — 33,7%. 

В России, например, смартфоны Honor от Huawei стали самыми продаваемыми в первом квартале текущего года, по данным ретейлера "Связной-Евросеть". Топ-5 в штучном выражении выглядит так: Honor 7A, Jinga Simple F200n, Honor 7A Pro, Honor 8X и Samsung Galaxy A. Но в денежном выражении иначе: Honor 8X, Samsung Galaxy A7 (2018), Apple iPhone X 64Gb, Apple iPhone XR 64Gb, Apple iPhone 7 32Gb.

Есть ли шансы у Huawei сохранить продажи после перехода на новую ОС?

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Маловероятно, что у Huawei получится остаться на хороших позициях на мировом рынке, считает Леонид Делицын, аналитик группы Finam. 

"Создать хорошо работающую ОС на базе Linux легче, чем наполнить ее пользовательскими приложениями, — объясняет он. — Чтобы наполнить магазин, требуется от трех до пяти лет. Нужно понимать, что миллионы людей привыкли к Android. И каждый из нас уже загрузил приложения, к которым привык. Подавляющее большинство пользователей не собираются ничего менять и отказываться от привычных продуктов. В Китае смартфоны от Huawei будут продаваться, потому что китайские потребители пользуются китайскими приложениями, но весь остальной мир привык к американским приложениям, которые не попадут в магазин Hongmeng. Основной рост Huawei — это рост на других рынках, не в Китае. Сможет ли компания остаться на глобальном рынке? Разве что предложит устройства по более низким ценам, но сегодняшнее положение сохранить не получится".

Делицын уточняет, что гаджеты — это не единственная статья доходов компании. Huawei производит оборудование для строительства 5G-сетей и в некоторых странах занимает более половины доли этого рынка.

 

Когда пользователи увидят гаджеты с новой ОС?

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Планируется запустить ОС на устройствах компании осенью текущего года, по словам гендиректора компании Ю. Чэндонга.

Возможно, это произойдет немного позже, но версия для мирового рынка должна быть доступна в первом или втором квартале 2020 года.

Анастасия Степанова

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