Huawei создает собственную операционную систему вместо Android. Чего ждать от нее?

В мае 2019 года Google, которому принадлежит Android, сообщил, что прекращает сотрудничество с Huawei из-за внесения ее в черный список правительства США.

Для китайской компании это имеет следующие последствия: Android на всех гаджетах Huawei и Honor перестанет обновляться. А пользователи новых смартфонов — тех, которые китайский производитель будет выпускать в будущем, — не получат эту операционную систему. Им не будет доступен магазин приложений Google Play, электронная почта Gmail и другие популярные сервисы корпорации.

Если вы пользователь гаджетов Huawei, почитайте наш подробный разбор того, что вас ждет.