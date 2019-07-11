Huawei создает собственную операционную систему вместо Android. Чего ждать от нее?

Китайский производитель проводит испытания собственной операционной системы (ОС) для своих устройств Huawei и Honor — телефонов, ноутбуков, носимой электроники. Эта ОС заменит Android, на которой пока что работают гаджеты компании. Что известно о ней и как она повлияет на будущее техногиганта на мировом рынке.
Зачем Huawei делает свою операционную систему?
В мае 2019 года Google, которому принадлежит Android, сообщил, что прекращает сотрудничество с Huawei из-за внесения ее в черный список правительства США.
Для китайской компании это имеет следующие последствия: Android на всех гаджетах Huawei и Honor перестанет обновляться. А пользователи новых смартфонов — тех, которые китайский производитель будет выпускать в будущем, — не получат эту операционную систему. Им не будет доступен магазин приложений Google Play, электронная почта Gmail и другие популярные сервисы корпорации.
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Что сейчас известно про ОС Huawei?
Новая ОС, по данным инсайдеров, будет называться Hongmeng. Она основана на Linux. Hongmeng станет универсальной операционной системой для всех устройств, включая телефоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, носимую электронику — смарт-часы и фитнес-браслеты. ОС включит собственные сервисы, в том числе магазин с приложениями, как Google Play.
Эта операционная система, как обещает компания, будет работать быстрее, чем iOS и Android. Внутреннее тестирование, по данным Huawei, показало, что она на 60% быстрее Android.
Разработка началась в 2012 году. А в марте 2019-го компания рассказала о собственной операционной системе как о плане B на случай ухудшения отношений с властями США. То есть руководство компании предполагало сегодняшнее развитие событий. Еще в августе 2018 года президент США Дональд Трамп запретил американским чиновникам пользоваться гаджетами китайских компаний, в том числе Huawei. Почитать подробнее об истории конфликта корпорации с США можно здесь.
Основная проблема новой ОС в том, что она не будет совместима с текущими приложениями на базе Android. Производитель должен будет заново выстраивать экосистему — наполнять сервисами свой магазин.
Какие позиции у компании на мировом рынке продаж смартфонов?
Сегодня Huawei теснит Apple и Samsung.
По данным отчета аналитической компании IDC, в первом квартале 2019 года тройка лидеров продаж смартфонов в количественном выражении выглядит так: Samsung, Huawei, Apple. На четвертом месте — Xiaomi, а на пятом — компания HMD, выпускающая телефоны Nokia.
При этом производство смартфонов составило 53 млн штук и снизилось на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Только китайские бренды — Huawei и Xiaomi — нарастили число продаж: рост Huawei — 66,3%, Xiaomi — 33,7%.
В России, например, смартфоны Honor от Huawei стали самыми продаваемыми в первом квартале текущего года, по данным ретейлера "Связной-Евросеть". Топ-5 в штучном выражении выглядит так: Honor 7A, Jinga Simple F200n, Honor 7A Pro, Honor 8X и Samsung Galaxy A. Но в денежном выражении иначе: Honor 8X, Samsung Galaxy A7 (2018), Apple iPhone X 64Gb, Apple iPhone XR 64Gb, Apple iPhone 7 32Gb.
Есть ли шансы у Huawei сохранить продажи после перехода на новую ОС?
Маловероятно, что у Huawei получится остаться на хороших позициях на мировом рынке, считает Леонид Делицын, аналитик группы Finam.
"Создать хорошо работающую ОС на базе Linux легче, чем наполнить ее пользовательскими приложениями, — объясняет он. — Чтобы наполнить магазин, требуется от трех до пяти лет. Нужно понимать, что миллионы людей привыкли к Android. И каждый из нас уже загрузил приложения, к которым привык. Подавляющее большинство пользователей не собираются ничего менять и отказываться от привычных продуктов. В Китае смартфоны от Huawei будут продаваться, потому что китайские потребители пользуются китайскими приложениями, но весь остальной мир привык к американским приложениям, которые не попадут в магазин Hongmeng. Основной рост Huawei — это рост на других рынках, не в Китае. Сможет ли компания остаться на глобальном рынке? Разве что предложит устройства по более низким ценам, но сегодняшнее положение сохранить не получится".
Делицын уточняет, что гаджеты — это не единственная статья доходов компании. Huawei производит оборудование для строительства 5G-сетей и в некоторых странах занимает более половины доли этого рынка.
Когда пользователи увидят гаджеты с новой ОС?
Планируется запустить ОС на устройствах компании осенью текущего года, по словам гендиректора компании Ю. Чэндонга.
Возможно, это произойдет немного позже, но версия для мирового рынка должна быть доступна в первом или втором квартале 2020 года.
Анастасия Степанова