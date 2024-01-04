Председатель КНР выразил соболезнования Ирану в связи с терактом

Теракт на кладбище в Иране

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай выступает против любых форм терроризма

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи с терактом в Кермане. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его информации, лидер КНР отметил, что "был шокирован, узнав об ужасном террористическом акте, произошедшем в городе Керман", и выразил глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших от лица правительства и народа Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай выступает против любых форм терроризма, решительно осуждает атаку в Кермане и твердо поддерживает усилия Ирана по отстаиванию национальной безопасности.