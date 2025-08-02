Саидакрами Рачабализода проходил обучение в Турции

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Один из исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" Саидакрами Рачабализода согласился вступить в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из-за того, что у него умер новорожденный сын.

Это следует из материалов уголовного дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"[Рачабализода] вступил в ряды ИГИЛ и по приглашению одного из организаторов террористической организации "Вилаят Хорасан" направился в Турецкую Республику для прохождения обучения и совершения джихада на территории Пакистана и Афганистана. Намерений совершать преступления на территории России не было. Свое эмоциональное состояние относительно вступления в ряды ИГИЛ он объяснил тем, что в начале зимы 2023 года у него умер новорожденный сын", - сказано в них.