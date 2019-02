Безопасно только на бронепоезде. Обзор игры "Метро: Исход"

"Сталкеру" не хватало сюжетного движителя, здесь эту роль естественным образом исполняет бронепоезд "Аврора", мчащийся в лучшую жизнь. Когда локомотив вырывается из московской ледяной могилы, Артем проходит вдоль паровой машины на переднюю площадку и вглядывается вдаль — туда, где мелькающее полотно растворяется в дымке. Впереди тысячи километров. Что ждет их с Анной? В недавней Legend of Zelda: Breath of the Wild есть похожая волнующая сцена: Линк взбирается на холм, и окоем заполняется привольем игрового мира. А еще — Аркадий Гайдар: "Один человек в кожанке стоял возле бронепоезда молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой".