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Кто ты из мира World of Warcraft

© BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC.
Игра отмечает свой 15-й день рождения

В 90-е Warcraft создавалась как стратегия, в которой разворачивалась война между людьми и орками. Два народа вели, казалось, бесконечную битву. Но Азероту (миру, в котором происходят события игры) нужна была помощь всех рас-обитателей — вселенная подверглась нашествию плети, проклятого народа, который хочет уничтожить все на своем пути. Страшному проклятию подвергся даже самый благородный из людей — принц Артас, который убил собственного отца и предал свой народ. 

В 2004 году Blizzard, компания-разработчик, удивила своих фанатов, запустив World of Warcraft (WoW) — массовую многопользовательскую ролевую онлайн-игру, или, если коротко, MMORPG. Это было довольно рискованное решения — даже самая популярная на тот момент MMORPG, EverQuest, насчитывала всего около 500 тыс. пользователей. Но мир Warcraft оказался настолько сложным и интересным, а механики такими необычными, продуманными и приятными для изучения, что рост пользователей был потрясающим: в 2008 году игра попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная MMORPG с числом подписчиков свыше 10 млн. 

Сейчас у WoW семь дополнений, а восьмое выходит в 2020 году. Народы Азерота победили Короля Лича, выстояли перед нашествием сурового Смертокрыла, победили Древних Богов, даже открыли для себя новую расу — пандаренов, которые долгие столетия скрывались от чужих глаз. 

Пройдите несложный тест, чтобы узнать, к какой из рас Азерота вы могли бы принадлежать.


 

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