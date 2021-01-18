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Технологию Face Pay могут применить для оплаты проезда на кассах в метро Москвы

Разработчики протестировали уже 2 тыс. успешных проходов, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Функцию оплаты проезда Face Pay могут внедрить на кассах Московского метрополитена. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира. На тесте совершали уже 2 тыс. успешных проходов. Параллельно работаем над реализацией платежей по лицу в кассах московского метро", - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что обязательной такая оплата не станет, но опция будет предложена пассажирам.

18 сентября Ликсутов сообщал, что турникеты с функцией оплаты проезда Face Pay появятся на каждой станции московского метрополитена весной 2021 года.

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