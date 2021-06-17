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Акцию "Время ранних" в метро Москвы продлили до конца года

Акция позволила разгрузить самый востребованный участок столичного метро в час пик, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Скидки на проезд по Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиям метро Москвы, а также в Казанском направлении МЖД в часы пик будут действовать в Москве до конца года. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы продлим акцию "Время ранних" до конца года. Это поможет сделать ваши поездки более безопасными, особенно сейчас, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Эффект от акции можно сравнить с запуском на линию пять дополнительных поездов - 8 тыс. пассажиров изменили свой маршрут", - говорится в публикации.

Акцию запустили в ноябре 2020 года. По ее условиям пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий могут воспользоваться столичной подземкой по цене в 2 раза дешевле - с открытия метро до 07:15 мск и с 08:45 мск до 09:15 мск.

"С 12 мая мы снизили цену на ж/д поездки до Сортировочной, "Электрозаводской" и Казанского вокзала. Так мы разгрузили станцию "Выхино", - добавляется в посте.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, акция позволила разгрузить самый востребованный участок метро в час пик.

Теги
Россия
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