В "Автодоре" объяснили, почему ЦКАД сделали платной

СОФРИНО /Московская область/, 8 июля. /ТАСС/. Плата за проезд по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) будет направлена, в том числе, на возврат 250 млрд рублей заемных средств, которые были вложены в строительство трассы. Об этом сообщил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в ходе открытия заключительного участка ЦКАД.

"Дорога платная, потому что 340 млрд рублей было вложено, из них 250 млрд на возвратной основе. Мы за счет платности должны и в ФНБ (Фонд национального благосостояния - прим. ТАСС) вернуть, и заемные средства", - отметил Петушенко.

По данным "Автодора", общая стоимость строительства ЦКАД составляет 341,2 млрд рублей. Из ФНБ на проект было выделено 150 млрд рублей, еще 94,7 млрд рублей составили средства инвесторов и концессионеров.

Проезд по ЦКАД для легковых автомобилей в среднем стоит от 2,5 до 5 рублей за км, для грузовых - в три раза больше. Для владельцев транспондеров предусмотрены скидки до 40%, действующие по принципу "дальше едешь - меньше платишь". На открытых до 8 июля участках ЦКАД "Автодор" в 2021 году зафиксировал 18,6 млн проездов.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги. Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие ЦКАД планировалось в 2019 году, однако его несколько раз переносили. Сейчас движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 "Урал", 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 "Россия".