Самолет "Байкал". Как в России возрождают малую авиацию

15 августа в России отмечают День Воздушного флота — профессиональный праздник летчиков, работников авиационной инфраструктуры и, конечно, создателей воздушных судов. На МАКС-2021 они представили сразу несколько новинок. Одной из самых долгожданных стала презентация легкого многоцелевого самолета "Байкал", на который в стране возлагают большие надежды. В чем уникальность новой машины и чем она отличается от легендарного кукурузника Ан-2 — в материале ТАСС

Малая авиация большой страны На карте России немало участков, добраться до которых можно только одним способом — по воздуху. Главной рабочей лошадкой на самых труднодоступных направлениях до сих пор считается Ан-2 — знаменитый советский кукурузник, созданный еще в конце 40-х годов прошлого столетия. Сегодня Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который производился более 60 лет. Легкий поршневой многоцелевой самолет Ан-2 (по кодификации НАТО — Colt, в переводе — "Жеребенок") был разработан в 1940-х годах коллективом опытно-конструкторского бюро №53 при Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова (ныне — украинское государственное предприятие "Антонов") под руководством генерального конструктора Олега Антонова.

Ан-2 создавался в том числе для замены морально устаревшего сельскохозяйственного самолета У-2 (По-2) и первоначально именовался СХ-1 или СХА. Среди требований к новому самолету была возможность использования коротких грунтовых взлетно-посадочных полос длиной 550–600 м. 23 августа 1948 года под обозначением Ан-2 был принят на вооружение ВВС СССР. На гражданке кукурузник и по сей день перевозит пассажиров и грузы до 1,5 т, помогает обрабатывать поля, отслеживать пожары. Долгое время Ан-2 был незаменим и в летных училищах, где его называли летающей партой.

Справка Летно-технические характеристики самолета Ан-2 Максимальная взлетная масса — 5500 кг Масса пустого самолета — 3400–3900 кг (в зависимости от варианта) Максимальная посадочная масса — 5250 кг Масса топлива — 1240 л Крейсерская скорость — 150–190 км/ч (в зависимости от модификации) Практическая дальность полета с нагрузкой — 990 км Практический потолок — 4,5 км Длина самолета — 12,4 м Высота самолета — 5,35 м Размах верхнего крыла — 8,425 м Размах нижнего крыла — 5,795 м Площадь крыла — 71,52 кв. м Экипаж — два человека Пассажиров — 12 (Ан-2П), модификация Ан-2ТД — до десяти парашютистов-десантников Продолжение

Сегодня российское небо продолжают бороздить сотни кукурузников. Однако, несмотря на все свои качества, Ан-2 уже давно морально устарел, и большая часть этих машин вот-вот выработает свой ресурс. В поисках альтернативы Одними из первых в современной России с предложениями по перезагрузке отечественной малой авиации выступили специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина (СибНИА). В начале 2010-х годов в крупнейшем научно-исследовательском центре авиационной науки разработали проект ремоторизации самолета Ан-2, суть которой заключается в замене поршневого двигателя АШ-62ИР на турбовинтовые двигатели.

' YouTube/ СибНИА им. С. А. Чаплыгина'

Сибирские ученые планировали создать машину, рассчитанную на перевозку девяти пассажиров и до 3,5 т груза, что в два раза больше, чем мог поднять советский Ан-2. Дальность полета нового самолета должна была составлять 2 тыс. км, скорость — 320 км/ч, что в два раза быстрее кукурузника. Модернизированный "Ан" предназначался в том числе и для посадки на необустроенных площадках. Итогом работы СибНИА стал турбовинтовой самолет ТВС-2ДТС. Цельнокомпозитный биплан, спроектированный на основе Ан-2, был оснащен мотором производства американской фирмы Honeywell взлетной мощностью 1100 л.с. и пятилопастным реверсивным винтом производства компании Hartzell Propeller Inc. (США). Самолет хорошо показал себя на испытаниях, однако основной заказчик — Минпромторг — от этого проекта в итоге отказался. Во-многом из-за значительного количества импортных комплектующих. Еще одной попыткой модернизации легендарного кукурузника стал Ан-2-100, работа над которым велась на Украине с 2013 года. Биплан обзавелся новым турбовинтовым двигателем МС-14, разработанным украинским АО "Мотор Сич". Новый агрегат, пришедший на смену старому поршневому, позволял перевести машину с авиационного бензина на авиационный керосин, благодаря чему значительно повышалась рентабельность самолета. Кроме этого, он получил реверсивный винт АВ-17 от российского предприятия "Аэросила", а также более комфортабельный и современный салон, отдаленно напоминавший интерьеры западных образцов.

В апреле 2017 года Ан-2-100 поднял в воздух рекордный для своего класса груз. 3202 кг на высоту 2700 м при максимальной коммерческой нагрузке 1500 кг. Тем не менее серийного производства украинский модернизированный кукурузник пока не дождался. После событий 2014 года украинские авиапроизводители разорвали отношения с Россией, которая также участвовала в проекте. Изначально предполагалось, что массовая замена двигателей будет проводиться на российских предприятиях. Сегодня несколько Ан-2-100 находятся в опытной эксплуатации небольших авиакомпаний Украины и Беларуси. Рождение "Байкала" В конце августа 2019 года руководство Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) заявило о начале работ по созданию девятиместного легкомоторного многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2. Специально для нового проекта была создана компания "Байкал-Инжиниринг", которая работала в тесной кооперации с Московским авиационным институтом (МАИ). Все началось, как вспоминает главный конструктор УЗГА по самолетостроению Вадим Дёмин, с техзадания от Минпромторга, суть которого можно передать всего несколькими цифрами: 300 км/ч — максимальная крейсерская скорость; 2 тыс. кг — полезная нагрузка, которую самолет должен перевозить не менее чем на 1,5 тыс. км; 120 млн рублей — стоимость машины; 30 тыс. рублей — стоимость одного летного часа. При этом новый самолет должен был эксплуатироваться так же, как Ан-2, — с любых площадок.

Требования к "Байкалу" были, я бы сказал, противоречивыми. С одной стороны, он должен позволять взлетать и садиться на короткую грунтовку, как Ан-2, с другой — его полезная нагрузка должна в два раза превышать возможности кукурузника. Пришлось совместно с северными летчиками, которые до сих пор эксплуатируют Ан-2 в Якутске, Нарьян-Маре и Архангельске, составить альтернативный список технических требований к новому самолету. Туда входили и внешние воздействующие факторы, и ограничения по плотности грунта, и ряд других пунктов, которые позволили нам начать работу над принципиально новым легким многоцелевым самолетом Вадим Дёмин главный конструктор УЗГА по самолетостроению

В отличие от Ан-2 и его модернизаций, которые выполнены по схеме "биплан", "Байкал" сделали монопланом с высоко расположенным подкосным крылом. Благодаря такой конструкции планера "Байкал" будет иметь максимальную взлетную массу 4800 кг, что в полтора раза меньше, чем у ТВС-2ДТС (7400 кг). Это соответствует нормам, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов. К тому же моноплан обладает лучшей аэродинамикой и меньшим количеством деталей, что позволяет серьезно экономить при производстве самолета. В США уже давно по такому же принципу строят Cessna.

Описание Самолет "Байкал" на МАКС-2021 © Сергей Карпухин/ТАСС

Еще одним существенным отличием "Байкала" от кукурузника стала современная авионика, позволяющая летать по приборам. Во многих отдаленных российских регионах погода богата на неприятные сюрпризы, и это новшество должно существенно облегчить работу пилотам. Кроме этого, на самолет планируют установить метеолокаторы, систему предупреждения столкновения с землей и с объектами в воздухе. В итоге все требования заказчика были учтены. Конструкторам УЗГА удалось полностью воплотить в "Байкале" концепцию многофункционального самолета Ан-2. Новая машина, способная по действующим нормам взять на борт до девяти пассажиров, готова выполнять широкий спектр задач и быстро подстраиваться под их выполнение. Предполагается, что в будущем для взлета и посадки "Байкала" подойдут не только асфальт и грунт, но и другие поверхности. В качестве опции в дополнение к традиционному шасси покупателям будут предложены лыжи, специальные поплавки или колеса с покрышками пониженного давления типа "Тундра". "Байкал", как и его предшественник — Ан-2, будет применяться при перевозках людей и грузов, поисково-спасательных работах, борьбе с пожарами, сельскохозяйственных работах и обучении летчиков.

Сегодня ситуация такова, что отечественных самолетов для училищ гражданской авиации попросту не осталось. В качестве первоначального обучения сегодня распространен австрийский Diamond 42, однако в летной практике этот самолет не используется. В итоге молодым летчикам приходится переучиваться. Если "Байкал" придет в училища в качестве учебного самолета, то в будущем мы максимально быстро получим готовых пилотов сельхозавиации, Лесоохраны и всего того спектра применения, который заложен в новый самолет. Будет отчасти решена и проблема трудоустройства выпускников Владимир Епифанов командир воздушного судна, пилот-инструктор гражданской авиации

На первых порах "Байкалы" будут оснащаться мощным экономичным двигателем GE H80, произведенным в Чехии. С 2012 года самолеты во всем мире налетали на этой модели более полумиллиона часов. Предполагается, что в перспективе иностранный двигатель будет заменен на отечественный ВК-800С. Эта замена уже согласована Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ). Созданием ВК-800С занимаются УЗГА и "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Существуют планы и по повышению возможностей самолета. В частности, Объединенная двигателестроительная корпорация ведет разработку первой российской гибридной силовой установки (ГСУ), предназначенной для летательных аппаратов. Новая ГСУ была также впервые представлена на МАКС-2021, и вполне вероятно, что в недалеком будущем она будет установлена и на "Байкал". Экономика "Байкала" В конструкции "Байкала" применен спектр коммерчески доступных компонентов и агрегатов, способных существенно снизить цену машины и повысить соотношение стоимости и эффективности. По данным производителя, себестоимость летного часа без учета стоимости владения "Байкалом" (30 тыс. рублей) на 56% ниже, чем у ближайшего зарубежного аналога — швейцарского Pilatus PC-6 (снят с производства) и на 62% ниже, чем у американского Cessna 208. Цена российского ЛМС — 120 млн рублей, что на 18% дешевле швейцарского и на 41% американского самолета.

Можно сказать, что с этим самолетом мы попали в рынок. Он в своем целевом облике абсолютно попал в ту нишу, на которую рассчитывали как мы, так и эксплуатанты. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что он получился лучше многих зарубежных аналогов. Пока среди потенциальных зарубежных заказчиков — Казахстан и Узбекистан, однако после запланированных международных презентаций число желающих приобрести наш самолет должно значительно увеличиться. В качестве основных зарубежных рынков для "Байкала" рассматриваются регионы Азии и Африки Олег Богомолов директор по продажам УЗГА