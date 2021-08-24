"РЖД Интернешнл" установила в Сербии последнее звено железной дороги Белград - Нови-Сад

ЧОРТАНОВЦИ /Сербия/, 24 августа. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российская компания "РЖД Интернешнл" завершила установку последнего звена железной дороги Белград - Нови-Сад в Сербии. Об этом сообщил во вторник корреспонент ТАСС с места событий.

В торжественной церемонии приняли участие президент Сербии Александар Вучич, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, а также руководство ОАО "РЖД".

"А сейчас символический момент: мы соединяем пути дороги Стара-Пазова - Нови-Сад", - заявил глава филиала "РЖД Интернешнл" в Сербии Мансурбек Султанов.

"Это выглядит невероятно. И вид на Дунай, и тоннель, как будто мы находимся в Швейцарии", - заявил Вучич, который из кабины поезда наблюдал за укладкой последнего звена.

"РЖД Интернешнл" с 2014 года проводит модернизацию и строительство железных дорог Сербии в рамках контракта, подписанного в 2013 году. Общая сумма договора составляет $941 млн, из которых $800 млн финансируются из средств государственного экспортного кредита, предоставленного правительством Российской Федерации правительству Республики Сербия. В настоящий момент завершена реконструкция линий Белград - Панчево, Ресник - Валево, инфраструктурных объектов в рамках развития Панъевропейского транспортного коридора X, в Сербию поставлено 27 дизель-поездов российского производства.

В настоящее время "РЖД Интернешнл" ведет масштабные строительные работы на участке Стара-Пазова - Нови-Сад протяженностью 40,4 км линии Белград - Будапешт под скорость движения поездов до 200 км/ч. Планируемый срок завершения проекта - 2021 год.