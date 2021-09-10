МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. РЖД прорабатывают вопрос благоустройства железнодорожного вокзала Читы и определят комплекс работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"В настоящее время вопрос благоустройства железнодорожного вокзала Читы обсуждается. Комплекс работ по реконструкции будет определен после проработки проекта", - рассказали в компании.

Ранее в пятницу глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время рабочей поездки в Читу позвонил руководителю РЖД Олегу Белозерову и попросил благоустроить в городе железнодорожный вокзал.

"Олег Валентинович. <...> Я сейчас с губернатором [Забайкальского края] Александром Михайловичем [Осиповым], и у нас тут большая сессия по развитию и самой Читы, и Забайкальского края. Вы [РЖД] здесь главный инвестор, все у вас здесь серьезно и, я так понимаю, большие планы по развитию. В связи с этим можно вас попросить - здесь есть вокзал, он дореволюционный. И перед вокзалом огромная площадь. <...> Можно вас попросить поручить кому-то заняться серьезно вокзалом?" - сказал Шувалов на сессии по развитию города.

Во время телефонного разговора, по словам главы ВЭБ.РФ, Белозеров назвал Читу железнодорожной столицей России и пообещал поручить вопрос благоустройства местного вокзала своему заместителю Александру Плутнику. При этом ВЭБ.РФ возьмет на себя работу по благоустройству привокзальной площади.

Здание вокзала станции Чита-2 признано объектом культурного наследия народов России регионального значения и охраняется государством. Его строили три года и открыли в 1903 году. По данным местных властей, в благоустройстве нуждается как здание вокзала, так и привокзальная площадь.